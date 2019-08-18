تشيلسي يواصل التعثر ويتعادل مع ليستر سيتي

أهدر تشيلسي فرصة تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه ليستر سيتي يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

وحصد تشيلسي أول نقطة له في البطولة خلال الموسم الحالي، فيما نال ليستر النقطة الثانية له. وتقدم تشيلسي بهدف مبكر حمل توقيع ماسون مونت في الدقيقة السابعة، لكن ويلفرد نديدي أحرز هدف التعادل لليستر في الدقيقة 67.

ويأتي هذا التعادل، ليضاعف من معاناة تشيلسي، الذي تلقى خسارة موجعة صفر / 4 أمام مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الأولى للبطولة، قبل أن يخفق في الفوز بكأس السوبر الأوروبي، بخسارته بركلات الترجيح أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي.