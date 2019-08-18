دورتموند يصطدم بمونشنغلادباخ في الدور الثاني لكأس ألمانيا

أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي جرت يوم الأحد، عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة مضيفه بوخوم، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فيما يصطدم غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بفريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويشهد الدور الثاني للمسابقة ثلاث مواجهات أخرى بين فرق دوري الدرجة الأولى، حيث يستضيف بايرليفركوزن فريق بادربورن، فيما يلتقي فرايبورغ مع يونيون برلين، وفولفسبورغ مع لايبزيغ.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الثاني في 29 أكتوبر القادم، في حين تُقام المباراة النهائية في 23 مايو المقبل، بالعاصمة الألمانية برلين.