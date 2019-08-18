كوتينيو يصل إلى ميونخ للتوقيع مع بايرن

وصل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى مقر نادي بايرن ميونخ للخضوع للكشف الطبي، تمهيداً للانضمام إلى صفوف النادي الألماني.



وتوصل بايرن ميونخ يوم الجمعة إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني لضم كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد فإن كوتينيو وصل بالفعل لمقر النادي البافاري للخضوع للكشف الطبي.



وأكد حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة لبايرن ميونخ لإذاعة "زد دي اف" يوم الجمعة عقب التعادل مع هيرتا برلين 2-2 في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني أمس الأول الجمعة إن فريقه توصل لاتفاق مع برشلونة لضم النجم البرازيلي.



ووفقاً لتقارير صحافية فإن عقد كوتينيو سيتضمن بندا يسمح لبايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته.



وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل ما يقرب من 140 مليون يورو ولكنه لم يتمكن من فرض اسمه على التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني.