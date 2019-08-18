منافسو بايرن سعداء بانتقال كوتينيو إلى الدوري الألماني

قوبل الإعلان عن اعتزام نادي بايرن ميونخ استعارة اللاعب البرازيلي، فيليب كوتينيو، من برشلونة الإسباني، بردود أفعال إيجابية من قبل منافسي النادي البافاري في الدوري الألماني.



وتوصل بايرن إلى اتفاق مع برشلونة لاستعارة الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مدة موسم واحد مع خيار الشراء نهاية الموسم، وقال الألماني الدولي يوليان برانت لاعب نادي بوروسيا دورتموند: أنا من أشد المعجبين به، وأرى أنه إثراء للبوندسليغا.



وتحدث فريدهلم فونكل، المدير الفني لنادي فورتونا دوسلدورف في مقابلة تلفزيونية قائلاً: بايرن ضم بكوتينيو لاعبا رائعا مفيدا لكل الدوري الألماني.



وفي المقابل، أبدى نيكو كوفاتش، المدير الفني للبايرن سعادته بالحصول على اللاعب البرازيلي، وأتبع: قدوم كوتينيو أمر عظيم لكل الدوري الألماني. أن تتاح لنا فرصة رؤيته في الملاعب فهو أمر رائع، فيليبي لاعب بارز ومن طراز خاص ويقوم بأشياء مذهلة، سيكون على المدى البعيد أفضل لاعب في ألمانيا.



وأعرب ماكس إربريل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، عن قلقه حيال النشاط الأخير لبايرن في سوق الانتقالات وقال: بايرن لديه قائمة عظيمة وعندما أشاهد القادم الآن أشعر بالقلق والخوف من هذه التعزيزات.