إشبيلية ينتصر خارج الأرض.. وبيتيس يخسر أمام بلد الوليد

افتتح أشبيلية مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتغلب 2 - صفر على مضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة وفوز بلد الوليد على مضيفه ريال بيتيس 2 / 1.

وافتتح سيرخيو ريغيلون التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 44، قبل أن يطلق مانويل نوليتو رصاصة الرحمة على آمال الفريق الكتالوني في التعادل، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 86.

ويرغب الفريق الأندلسي في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة هذا الموسم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما فشل في الصعود للمسابقة القارية هذا الموسم، بحصوله على المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وعلى ملعب "بينيتو فيامارين"، تلقى ريال بيتيس خسارة مباغته 1 - 2 أمام ضيفه بلد الوليد.

ولعب بيتيس بعشرة لاعبين مبكرا منذ الدقيقة الثامنة عقب طرد حارس مرماه جويل روبليس، ليمنح الفرصة للضيوف للتقدم بهدف عن طريق سيرخيو غوارديولا في الدقيقة 63. ولم يهنأ بلد الوليد بتقدمه طويلا، بعدما أحرز لورين مورون هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة 68.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1، أحرز أوسكار بلانو هدف الفوز القاتل لبلد الوليد في الدقيقة 89، ليمنح فريقه انطلاقة جيدة في المسابقة.