بالوتيلي يعود إلى إيطاليا ويواجه عقوبة تأديبية

أعلن بريشيا العائد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد ضم ماريو بالوتيلي مهاجم منتخب إيطاليا في صفقة مجانية.

ورحل بالوتيلي عن أولمبيك مرسيليا الفرنسي في نهاية الموسم الماضي لكنه قرر العودة إلى إيطاليا لخوض فترته الثالثة هناك بعد اللعب مع إنتر ميلان، الذي حصد معه لقب الدوري ثلاث مرات، وميلان.

وسيقدم بريشيا لاعبه البالغ عمره 29 عاما لوسائل الإعلام يوم الاثنين بينما ذكرت تقارير أنه وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع النادي الذي سيظهر في دوري الأضواء لأول مرة منذ 2011.

وسيتأجل ظهور بالوتيلي الأول مع بريشيا لأنه سينفذ عقوبة الإيقاف أربع مباريات بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراته الأخيرة مع مرسيليا أمام مونبلييه في مايو الماضي.