ترشيح هدفي ميسي وإبراهيموفيتش لجائزة بوشكاش

المصدر: ميلان - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش التي تمنح لصاحب أفضل هدف خلال الموسم، وقد ضمت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وتضم القائمة عشرة مرشحين سيتنافسون على حصد أصوات المشجعين في تصويت يجرى عبر الإنترنت حتى أول سبتمبر المقبل.

وستقوم لجنة باختيار الفائز من بين الأهداف الثلاثة التي تحصد أعلى أعداد من الأصوات.

وجرى ترشيح هدف لميسي سجله لبرشلونة في شباك ريال بيتيس، بينما ترشح إبراهيموفيتش لهدف سجله للوس أنجليس غالاكسي الأميركي في شباك تورونتو.

وضمت قائمة المرشحين والمرشحات أيضا، ماتيوس كونيا (لايبزيغ الألماني) وأغارا نشوت (فاليرنغا النرويجي) وفابيو كوالياريللا (سامبدوريا الإيطالي) وخوان فيرناندو كينتيرو (ريفر بليت الأرجنتيني) وإيمي رودريغيز (أميركا -يوتا رويالز الأميركي) وبيلي سيمبسون (كليفتونفيل) وأندروس تاونسند (كريستال بالاس الإنجليزي) ودانييل زسوري (دبرتسن المجري).

وتقدم جائزة بوشكاش خلال حفل الفيفا المقرر في ميلان في 23 سبتمبر المقبل.