توخيل يطالب باريس بـ"الصبر".. ويرفض الحديث عن نيمار

حث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فريقه على الصبر بعد الهزيمة التي تلقاها مساء الأحد من مضيفه رين في ثاني جولة بالدوري.

وقال توخيل بعد المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح رين الفائز بكأس فرنسا: كانت مباراة صعبة لكننا توقعنا ذلك.

وبسبب إصابة الكاحل، خلت قائمة باريس سان جيرمان من اسم نجمه البرازيلي الشهير نيمار الراغب في العودة إلى برشلونة، كما خلت أيضا من اسم تيلو كيرر اللاعب السابق في شالكه بداعي الإصابة أيضا.

وأضاف توخيل: لسنا في أفضل مستوياتنا، لكن أيضا كان عندنا نقص في بعض اللاعبين، ومثل هذه المواقف طبيعية في أغسطس.

وتقدم ادينسون كافاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 36 ثم تعادل مباي نيانج لرين في الدقيقة 44 قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48.

وقال توخيل: لابد أن نتحلى بالصبر وأن نثق في أنفسنا، ولا يمكن أن نشكك في كل شيء بعد أي نتيجة سيئة.

ورفض توخيل إعطاء أي معلومات بخصوص الجدل الدائر حول نيمار الذي لم يلعب مع سان جيرمان منذ مايو الماضي والذي يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني، وقال المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند: كل هذه الأسئلة تخصه.