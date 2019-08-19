رين يسقط باريس سان جيرمان في ثاني جولات الدوري الفرنسي

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام مضيفه رين 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل سانت إتيان مع ستا بريست 1 - 1 وستاد ريمس مع ستراسبورغ سلبيا.

وتقدن إدينسون كافاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 36 ثم تعادل مباي نيانغ لرين في الدقيقة 44 قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين في الدقيقة 48. ورفع رين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت سانت إتيان مع ضيفه ستاد بريست.

وتقدم بريست بهدف سجله جوليان فوسيرير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل سانت إتيان عن طريق دينس بوانغا في الدقيقة 83. ورفع سانت إتيان رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس، فيما رفع بريست رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل ستاد ريمس مع ضيفه ستراسبورغ سلبيا، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع ستاد ريمس رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس كما رفع ستراسبورج رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر مناصفة مع بريست.