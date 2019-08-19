صلاح: الاتحاد المصري "ينافسني".. ولا أملك "القوة"

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، انتقادات قوية لاتحاد كرة القدم في بلاده بسبب الأجواء التي رافقت المنتخب المصري خلال كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في مصر الشهر الماضي.

ووصف صلاح خلال مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية، العلاقة بينه وبين الاتحاد المصري لكرة لقدم بأنها "تنافسية"، كما انتقد هداف ليفربول تراجع المستوى الأمني في فندق إقامة المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح: من الفائز؟ بالنسبة لي لن أكون فائزًا أبدًا لأنني أحد اللاعبين، لذلك عندما كنت أتحدث عن شيء، فكان عليهم أن يعلموا أنني أقول ذلك لأنني أريد أن أكون سعيدًا.

وأضاف: لا أحاول إظهار قوتي، فأنا لا أتمتع بالسلطة، ولو كنت أتمتع بالسلطة لتغيرت الكثير من الأمور، وأكد صلاح أنه خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر كانت أعداد كبيرة من الجماهير تحاصر غرفته الفندقية وانه كان يضطر للانتظار داخل الغرفة حتى التاسعة ونصف مساء لحين انصراف الناس.

وأشار: عندما كنت أحاول مغادرة غرفتي كنت أجد 200 شخص في انتظار، والاتحاد المصري يقول لي لما انت متذمر؟، أنا اشتكي لأنني بشر، أريد أن أكون بجانب اللاعبين وأن أجلس واستمتع بحياتي، نحن فريق وكل منا يحب الأخر.

وأكد: عندما أحاول أن أقول شيئا ما فإنني أقوله نيابة عن اللاعبين ، لانهم يتحدثون معي ويقولون ، افعل هذا أو ذاك إن كان باستطاعتك.

واشتكى صلاح من الضغط الجماهيري خلال البطولة الإفريقية، وقال: الضغط يتزايد عندما تجد 70 أو 80 الف مشجع في كل مباراة.