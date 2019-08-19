كوتينيو: طموحاتي كبيرة مع بايرن ميونخ وواثق من نجاحي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الاثنين، رسميا إتمام صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة الإسباني، مع إمكانية الشراء بعقد نهائي.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونخ في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: فيليب أكد لنا بوضوح خلال المفاوضات في برشلونة أنه يرغب في الانتقال لبايرن.

وأضاف: أنه لاعب من طراز عالمي ويتمتع بقدرات هائلة، ويمكنه المشاركة في عدد من المراكز الهجومية، لذلك فانضمامه يشكل إضافة إلى إمكانيات وجودة الفريق. فيليب كوتينيو سيساعدنا في تحقيق الأهداف الطموحة التي نتطلع إليها هذا الموسم.

وسيرتدي كوتينيو القميص رقم 10، وهو الرقم الذي كان يرتديه النجم المخضرم آريين روبن خلال فترة طويلة قضاها ضمن صفوف بايرن وانتهت بنهاية الموسم الماضي.

وقال كوتينيو: بالنسبة لي، هذا الانتقال يشكل تحديا جديدا في مكان جديد وضمن صفوف واحد من أفضل الأندية في أوروبا. أتطلع بحماس شديد إلى هذه التجربة.

وأضاف: حالي كحال بايرن، لدي طموح كبير وواثق من قدرتي على تحقيق هذا الطموح مع زملائي بالفريق الجديد.

ولم يكشف بايرن عن قيمة الصفقة لكن برشلونة ذكر أن النادي البافاري سيدفع 8.5 مليون يورو (9.4 مليون دولار) إلى جانب راتب كوتينيو عن العام الذي سيقضيه ضمن صفوف بايرن.

وبعد انتهاء فترة الإعارة، يحق لبايرن التعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي لكن نظير 120 مليون يورو.

وكان كوتينيو (27 عاما) قد انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي في كانون يناير 2018 في صفقة تردد أن قيمتها بلغت نحو 140 مليون يورو، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه بالشكل المأمل مع برشلونة.

وخلال فترة تواجده مع الفريق الكاتالوني، سجل كوتينيو 21 هدفا في 75 مباراة وتوج مع الفريق بلقبين في الدوري الإسباني إلى جانب لقب كأس ملك إسبانيا.

وشارك كوتينيو في 55 مباراة مع المنتخب البرازيلي سجل خلالها 15 هدفا وتوج مع الفريق بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019).

وكان بايرن ميونخ قد أبرم أيضا صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي مايكل كويسانسي (20 عاما) يوم السبت، لمدة خمسة أعوام من بوروسيا مونشنغلادباخ كما تعاقد الأسبوع الماضي مع إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

وافتتح بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) مساء الجمعة بالتعادل مع هرتا برلين 2 - 2 بينما استهل كل من بوروسيا دورتموند ولايبزغ مشواره بفوز مقنع.

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى مرحلة إعادة بناء لفريقه قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن رحل عنه رافينيا وفرانك ريبيري وكذلك روبن، وماتس هوميلز الذي عاد إلى دورتموند.

وتضمنت صفقات بايرن أيضا التعاقد مع المدافعين بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز المتوجين مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسياوالمهاجم الشاب فيات آرب.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق انتقالات اللاعبين الصيفية في ألمانيا تغلق في الثاني من سبتمبر.