ألميريا يضم البرازيلي جوناثان من بوتافوغو

أبرم ألميريا الإسباني متصدر دوري الدرجة الثانية في بلاده صفقته السادسة يوم الثلاثاء وضم الظهير الأيسر البرازيلي جوناثان لمدة 5 مواسم قادماً من نادي بوتافوغو الشهير.

وبدأ جوناثان سيلفا فييرا (21 عاماً) مشواره في نادي نوفا إيغواتشو عام 2010، وانتقل بنظام الإعارة إلى إنترناسيونال في 2016، قبل أن يحط رحاله في بوتافوغو بعد ذلك التاريخ بعام.

وصعد جوناثان إلى الفريق الأول في بوتافوغو مطلع العام الجاري، وخاض مباراته الأولى مع الفريق أمام فلامنغو في بطولة كاريوكا بولاية ريو دي جانيرو، وفي الثالث من فبراير 2019 سجل هدفه الأول في مرمى بوافيشتا، وعلى صعيد الدوري البرازيلي خاض جوناثان 5 مباريات مع بوتافوغو صنع خلالها هدفين.



وفاز ألميريا في مباراته الأولى بدوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب ألباسيتي رابع الترتيب الموسم الماضي بثلاثة أهداف دون رد.