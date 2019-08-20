بالصور.. استقبال حافل لكوتينيو في تدريبه الأول مع بايرن ميونخ

حظي البرازيلي فيليب كوتينيو باستقبال حافل يوم الثلاثاء لدى مشاركته للمرة الأولى في تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حيث لم تمنع الأمطار نحو 1600 من مشجعي الفريق البافاري من الاحتشاد لمتابعة المران الأول لكوتينيو مع فريقه الجديد.

كذلك تابعت الجماهير لاعب خط الوسط الفرنسي مايكل كويسانسي المنضم حديثا إلى بايرن قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ.

وقدم كوتينيو (27 عاما)، المنضم إلى بايرن بعقد إعارة لموسم واحد من برشلونة الإسباني، بعض اللمسات جيدة لكنه بدا عليه الإجهادة إلى حد ما في النهاية.

وبعد تتويجه مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية ، عاد كوتينيو لتدريبات برشلونة قبل أن ينضم إلى بايرن رسميا يوم الاثنين.

ويحتمل أن يسجل كل من كوتينيو وكويسانسي الظهور الأول مع بايرن عبر المباراة المقررة أمام شالكة مطلع الأسبوع المقبل، كذلك يمكن لايفان بيريسيتش، المنضم لبايرن بعقد إعارة من إنتر ميلان الإيطالي، المشاركة بعد أن غاب عن المباراة التي انتهت بالتعادل مع هرتا برلين 2 - 2 يوم الجمعة الماضي، بسبب الإيقاف.

وغاب عن التدريبات ليون جوريتسكاالذي غاب أيضا عن مباراة يوم الجمعة بسبب إصابة في الفخذ، بينما خضع كورنتين توليسو لتدريبات فردية في صالة الألعاب الرياضية.