خوسيه لازو يترك خيتافي وينتقل إلى ألميريا

تعاقد ألميريا الإسباني متصدر دوري الدرجة الثانية في بلاده يوم الثلاثاء مع متوسط الميدان خوسيه لازو قادماً من فياريال، بعد يوم من انضمام الدولي الصربي بيتروفيتش إلى صفوف الفريق.

وتكون لازو (23 عاماً) في أكاديمية ريال مدريد، واستدعاه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وريال مدريد (ب) السابق في 2015 ليكون ضمن صفوف الفريق الرديف، وشارك لأول مرة مع رديف بطل أوروبا في 13 مناسبة أمام إيبرو بديلاً لإنزو نجل المدرب الفرنسي.

وكان لازو ضمن العناصر التي أوصلت الفريق الأبيض إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب عام 2016، وسجل هدفين في مشوار الفريق حينها.

وخاض اللاعب المولود في إقليم الأندلس تجارب مع فياريال (ب) وكذلك ريكرياتيفو في دوري الدرجة الثانية، قبل الانتقال العام الماضي إلى خيتافي، وأعاره الأخير لفريق لوغو الذي أحرز لمصلحته 8 أهداف.