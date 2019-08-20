مانشستر يونايتد يدين الإساءة العنصرية ضد بوغبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه "يدين بشدة" توجيه الإساءة العنصرية للاعبه بول بوغبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أهدر اللاعب الفرنسي ضربة جزاء خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع وولفرهامبتون 1 - 1 يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل بوغبا على ضربة جزاء خلال الشوط الثاني من المباراة كانت كفيلة بحسم الفوز لصالح مانشستر يونايتد، لكنه سدد كرة تصدى لها الحارس روي باتريسيو، لتكون المرة الرابعة التي يخفق فيها بوغبا في التسجيل من ضربة جزاء خلال عام واحد.

وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيان أنه يشعر بالاشمئزاز إزاء الإساءة للاعب. وأضاف في البيان :الأفراد الذين أبدوا تلك الأراء المسيئة لا يمثلوا قيم نادينا الكبير، ومن الجيد أن نرى الغالبية العظمى من جماهيرنا تدين هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.

وتابع :مانشستر يونايتد لا يتسامح على الإطلاق إزاء أي من أشكال العنصرية أو التمييز ودائما ما يلتزم بتعهداته للتصدي لذلك.

وأضاف :سنعمل على تحديد هوية القلة المتورطة في تلك الإساءات لنتخذ الإجراءات الصارمة تجاههم. كما نشجع شركات وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءاتها إزاء هذه الحالات.