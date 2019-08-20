يوفنتوس يعلن إصابة ساري بالتهاب رئوي

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن يوفنتوس الإيطالي الذي يستعد لبدء حملة دفاعه عن لقب الدوري المحلي، عن إصابة مدربه الجديد ماوريتسيو ساري بالتهاب رئوي ما تسبب بغيابه عن تمارين يوم الاثنين.

وكشف يوفنتوس الذي يبدأ مسعاه لإحراز لقب الدوري للموسم التاسع تواليا بمواجهة مضيفه بارما يوم السبت في المرحلة الافتتاحية، أن ساري خضع في نهاية فترة ما بعد الظهر لفحوص جديدة أكدت تشخيص الالتهاب الرئوي الذي وصِف له العلاج.

ووفقا ليوفنتوس ، بقي ساري في مركز تمارين الفريق من أجل التخطيط مع مساعديه للعمل الذي يجب القيام به هذا الأسبوع.

وسبق لساري الذي وصل الى يوفنتوس هذا الصيف خلفا لماسيميليانو أليغري بعد موسم وحيد مع تشلسي الإنجليزي، أن ابتعد عن التمارين في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الوعكة الصحية.

واستبعدت وسائل إعلام إيطالية أن يكون ساري متواجدا برفقة الفريق حين يواجه بارما يوم السبت في افتتاح الدوري.