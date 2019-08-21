النادي الباريسي يرفض عرض برشلونة للتعاقد مع نيمار

المصدر: برشلونة - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم رفض العرض الأول المقدم من نادي برشلونة الإسباني لضم النجم البرازيلي نيمار.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها على الإنترنت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء إلى أن سان جيرمان لا يزال يفتح الباب أمام السماح لنيمار بالرحيل إلى برشلونة على سبيل الإعارة.

وتقدم برشلونة بعرض لضم لاعبه السابق نيمار على سبيل الإعارة مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 150 مليون يورو في الصيف المقبل، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل سان جيرمان.

ويقدر النادي الفرنسي قيمة اللاعب بمبلغ 250 مليون يورو ويسعى للحصول على ضمانات بالتزام برشلونة بالشراء بهذه الشروط في حالة التوصل إلى اتفاق.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات ستستمر بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة.