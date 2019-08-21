روبن يفضل غوارديولا على هاينكيس وأنشيلوتي

كشف النجم الهولندي المعتزل آريين روبن أن المدرب المفضل الذي عمل معه في نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا كان الإسباني جوسيب غوارديولا.

وأمضى روبن نحو عشر سنوات مع الفريق البافاري قبل اعتزاله في يوليو الماضي عن 35 عاما، وقد عمل مع خمسة مدربين هم مواطنه لويس فان خال، يوب هاينكيس على فترتين، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والكرواتي نيكو كوفاتش وغوارديولا.

وقال روبن المكرّم بجائزة خاصة يوم الاثنين في حفل صحيفة "بيلد" لعام 2019 :هذا صعب، اختبرت الكثير من الأمور الرائعة مع عدة مدربين وكنا ناجحين كثيرا. لكن اذا سألتموني عن الأفضل، أقول بيب غوارديولا. استمتعت كثيرا معه. هو ببساطة عبقري كروي.

ويعد غوارديولا (48 عاما) من أبرز المدربين في العالم راهنا وقاد مانشستر سيتي إلى ثلاثية محلية نادرة الموسم الماضي. وبعد انطلاق مسيرته التدريبية الرائعة مع فريق طفولته برشلونة، أشرف على بايرن ميونيخ ثلاثة مواسم قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في 2016.

وأحرز روبن خلال مسيرته المظفرة 30 لقبا في هولندا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا، بينها ثمانية في الدوري الألماني مع بايرن ولقب دوري أبطال أوروبا في 2013.

وأضاف اللاعب الذي أعلن اعتزاله بعد شهر من رحيله عن بايرن ميونيخ : عندما جاء بيب كنت بعمر الثلاثين. في هذه المرحلة تحاول أن تحافظ على مستواك ولا تسوء. لكن تحت اشرافه تحسنت. لعبت فجأة بأدوار مختلفة لم أكن اتخيلها. لقد كان الأفضل.

وأمضى روبن ثلاث سنوات تحت اشراف غوارديولا بين 2013 و2016، حيث أحرز ثلاثة ألقاب في الدوري واثنين في الكأس، وحل رابعا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الحارس الألماني مانويل نوير، لكن طاردته الاصابات في آخر موسمين لغوارديولا مع بايرن، وبرغم ذلك سجل 49 هدفا و29 تمريرة حاسمة في 97 مباراة تحت اشرافه.

وعن مستقبله، قال روبن (37 هدفا في 96 مباراة دولية) الذي حل وصيفا في مونديال 2010 وثالثا في 2014 مع منتخب هولندا :سأدرب فريق ابني الأصغر. يعرفون ماذا ينتظرهم.. الجنوح الى الداخل من الجهة اليمنى والتسديد بالقدم اليسرى!، في إشارة إلى الأسلوب الرائع وبصمته الخاصة في تسجيل الاهداف.