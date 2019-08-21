فالفيردي يستعين بموهبة "لا ماسيا" لتعويض غياب الثلاثي الهجومي

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الأربعاء، أن اللاعب الشاب انسو فاتي، نجم أكاديمية نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم "لا ماسيا"، كان أحد مفاجآت الحصة التدريبية للفريق الأول للنادي الكتالوني صباح اليوم.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها فاتي،صاحب الأصول الغينية، في تدريبات الفريق الأول لبرشلونة.

وانضم فاتي، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، لصفوف قطاع الناشئين لبرشلونة منذ ست سنوات، عندما كان في العاشرة من عمره ليخطف أبصار ويثير إعجاب جميع المدربين الذين تولوا تدريبه منذ مجيئه.

وأوضحت الصحيفة أن فاتي مدد تعاقده مع برشلونة خلال اليومين الماضيين حتى عام 2022، وخاض اليوم أول مران له تحت قيادة المدير الفني للفريق الأول، إرنستو فالفيردي.

وأكدت "أس" أن فاتي نال إشادة جميع المدربين في برشلونة الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بتطوره السريع وجرأته وقدرته على تنفيذ الانطلاقات وتسجيل الأهداف.

يشار إلى أن فاتي كان أحد أبرز اللاعبين في دوري الشباب بإسبانيا في الموسم الماضي.

ويواجه فالفيردي مشكلة كبيرة في اختيار التشكيل الهجومي لبرشلونة قبل مباراته أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، وذلك بسبب سلسلة الإصابات التي ضربت الثلاثي لويس سواريز وعثماني ديمبلي وليونيل ميسي.

ولذلك، يفكر المدرب الإسباني في الاعتماد على أحد نجوم قطاع الناشئين في برشلونة، وأبرزهم في هذا الصدد انسو فاتي.