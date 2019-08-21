فيورنتينا يعلن تعاقده مع الفرنسي فرانك ريبيري

المصدر: ميلان - أ ف ب

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي يوم الأربعاء تعاقده مع الجناح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري وسيقدمه إلى الجماهير يوم الخميس في ملعب النادي "ارتيميو فرانكي".

ووصل ريبيري إلى إيطاليا الأربعاء من أجل الانضمام إلى فيورنتينا بحسب ما نشر الأخير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي، مرحبا به "أهلا بالأسطورة".

وقال فيورنتينا على موقعه الرسمي: يعلن فيورنتينا أنه تعاقد مع اللاعب فرانك ريبيري. سيتم تقديمه الخميس 22 أغسطس الساعة الخامسة والنصف مساء في قاعة مانويلا ريغيني في ملعب ارتيميو فرانكي. بدءا من الساعة الثامنة مساء سيفتح الملعب أبوابه أمام المشجعين لإلقاء التحية على اللاعب البنفسجي الجديد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما وقع في وقت متأخر يوم الثلاثاء عقد انضمامه إلى فيورنتينا على أن يقدم لوسائل الإعلام والجمهور يوم الخميس بعد أن يخضع للفحص الطبي.

وحطت الطائرة الخاصة التي نقلت الفرنسي وزوجته وهيبة في المطار حيث كان إداريو النادي التوسكاني في انتظاره.

ونشر فيورنتينا صور الفرنسي وهو يحمل قميص ووشاح النادي قبل أن يخرج من المطار حيث كان في استقباله مئات المشجعين باللون البنفسجي للفريق.

وقال ريبيري بعد خروجه من الطائرة وباللغة الإيطالية بحسب فيديو نشر على موقع فيورنتينا :أنا سعيد. لقد تحدثت مع فيورنتينا وتوني "زميله السابق في بايرن ميونيخ الدولي الإيطالي سابقا لوكا توني" الذي قال لي بأنه ناد كبير وبأنها مدينة رائعة. أنا سعيد لأنها تعجبني كما حال اللغة (الإيطالية)".

وغادر ريبيري صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع انتهاء عقده في الموسم المنصرم بعدما أمضى 12 عاما مع النادي البافاري حيث فاز، من بين العديد من الألقاب، بالدوري الألماني تسع مرات وبالكأس المحلية ست مرات ودوري أبطال أوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند. كما دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي في 91 مباراة دولية سجل 16 خلالها هدفا.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه وقع عقدا لعامين مع فيورنتينا مقابل 4,5 ملايين يورو، إضافة إلى الحوافز والمكافآت.

ويفتتح فيورنتينا، صاحب المركز السادس عشر في الـ "سيري أ" الموسم الماضي، حملته الجديدة بلقاء صعب على أرضه أمام نابولي يوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري.

وانتقلت ملكية فيورنتينا في يونيو إلى العملاق الإعلامي الإيطالي-الأميركي روكو كوميسو الذي دفع 170 مليون لإكمال صفقة الاستحواذ على النادي.