أستون فيلا يكافئ المصري أحمد المحمدي بعقد جديد

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي يوم الخميس عن تمديد عقد المدافع المصري الدولي أحمد المحمدي لموسم واحد.

وانضم المحمدي إلى أستون فيلا في صيف عام 2017، وشارك في 40 مباراة مع الفريق.

وسجل المحمدي هدفين مع أستون فيلا، وصنع هدف الفوز لأنور غازي في المباراة الحاسمة في ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك قائد المنتخب المصري في أول مباراتين لأستون فيلا في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال المحمدي للتلفزيون الرسمي لأستون فيلا: سعيد بكل تأكيد بتجديد عقدي، اللعب لأستون فيلا مذهل، إنه ناد عظيم وجماهير النادي مذهلة، واتطلع لمواصلة البقاء مع الفريق، عندما جئت هنا كان هدفي الأساسي هو العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، عشنا تجربة صعبة في أول موسم نظرا لعدم الصعود لكننا حققنا المراد في العام الماضي.

وأشار : بدايتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت صعبة رغم أننا لعبنا بشكل جيد ولكننا خسرنا، لكننا سنواصل اللعب بشكل جيد والحظ سيبتسم لنا في النهاية، حيث أن هدفنا الأساسي هو إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن.