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الدولي النيجيري فالنتين يعزز صفوف ألميريا

المصدر: العربية.نت
من تعاقد ألميريا مع اللاعب النيجيري
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أبرم ألميريا الإسباني متصدر دوري الدرجة الثانية، صفقته الثامنة يوم الخميس وضم المدافع الدولي النيجيري فالنتين جيمس، قادماً من صفوف فريق غلطة سراي التركي لموسم واحد بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

وبدأ جيمس، 20 عاماً، مسيرته في نادي إنييمبا أبا المحلي بعد أن تدرج في الفئات السنية للفريق نفسه، ليتعاقد معه غلطة سراي في الصيف الحالي. وسبق لجيمس اللعب في كأس العالم 2019 تحت 20 عاما والتي أقيمت في بولندا، كما شارك في كأس أمم إفريقيا للفئة العمرية نفسها في عام 2019، وكان قد استدعي للمنتخب الأول في مارس الماضي عندما لعبت نيجيريا أمام مصر مباراة ودية.

وفاز ألميريا في مباراته الأولى بدوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب ألباسيتي رابع الترتيب الموسم الماضي 3 - صفر، كما يستعد لمواجهة راسينغ سانتاندير في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

كلمات دالّة

#ألميريا, #فالنتين, #الدوري الإسباني

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