سانشيز "يتمرد" على بايرن ميونخ ويغيب عن التدريبات

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني فرض غرامة مالية بحق لاعب الوسط البرتغالي، ريناتو سانشيز، بعد غيابه عن التدريب الجماعي للفريق عقب التعادل 2 - 2 مع هيرتا برلين يوم الجمعة الماضي.

وقال نيكو كوفاتش مدرب النادي البافاري إنه بعد مشاركته كبديل لدقائق معدودة، غادر سانشيز الملعب بشكل فوري نحو غرف خلع الملابس بدلاً من الانضمام إلى باقي البدلاء في حصة ركض وتمرير الكرة في ملعب اليانز أرينا. وأوضح كوفاتش: إنه لم يشارك في التدريب بعد المباراة.

وشارك سانشيز في الدقيقة 85 أمام هيرتا برلين بدلاً من توماس مولر، واشتكى بعد المباراة من تراجع نسبة مشاركته مع بايرن، ولم يكشف كوفاتش عن طبيعة العقوبة، لكن صحيفة "بيلد" أشارت إلى أنها غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف يورو.