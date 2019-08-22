شكوك حول جاهزية كوتينيو لمباراة شالكه

من غير المرجح أن يبدأ البرازيلي، فيليبي كوتينيو، المنضم حديثاً إلى بايرن ميونخ، مباراة فريقه الجديد أمام شالكه في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ: "في الوقت الحالي هو ليس في أفضل حالة بدنية للعب 90 دقيقة منذ البداية".

وأضاف: "كويتنيو تدرب مع زملائه الجدد منذ يوم الثلاثاء الماضي، ولديه الكثير من العمل للقيام به". ورغم ذلك، انضم كوتينيو، 27 عاماً، إلى قائمة الفريق المسافر إلى غيلسنكيرشين، وبالتالي ربما يسجل مشاركته الأولى مع الفريق من مقاعد البدلاء، كما يتواجد أيضاً في القائمة الفرنسي لوكاس هيرنانديز القادم للفريق بصفقة قياسية، وكذلك الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وكان كوتينيو فاز بلقب كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) مع منتخب البرازيل، في بداية يوليو الماضي، ولحق بتدريبات فريقه السابق برشلونة متأخراً.

ووقع كوتينيو بداية هذا الأسبوع، على عقد يربطه بالفريق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء، وأشار كوفاتش إلى أن بيرسيتش، المنضم إلى الفريق على سبيل الإعارة مع من إنتر ميلان الإيطالي، في حالة بدنية عالية، ويعتبر أحد الخيارات الهجومية في مباراة شالكه.

ويستمر غياب لاعب وسط الفريق ليون جورتزيكا للإصابة، فيما يعاني الثنائي جيروم بواتينغ واللاعب الجديد في الفريق فيتي أرب من وعكة صحية.

ويبحث بايرن ميونخ، حامل اللقب، عن فوزه الأول في بطولة الدوري هذا الموسم، وذلك بعد التعادل على ملعبه يوم الجمعة الماضي مع هيرتا برلين في افتتاح مباريات المسابقة.