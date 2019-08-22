كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت البلجيكي

استقال نجم كرة القدم البلجيكي فنسنت كومباني يوم الخميس من منصب كلاعب مدرب لفريق أندرلخت البلجيكي لسوء النتائج.

وفشل أندرلخت في تحقيق أي فوز خلال المراحل الأربعة الأولى من الدوري البلجيكي هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقطتين من هذه المباريات الأربعة التي خاضها تحت قيادة كومباني ويتراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر في جدول المسابقة.

وكان المدافع البلجيكي الدولي ترك مانشستر سيتي في مايو الماضي بعد 11 موسما مع الفريق ووافق على تولي تدريب أندرلخت إضافة للعب في صفوف الفريق.

ولكن بداية مسيرته التدريبية لم تكن على ما يرام علما بأن عقده مع النادي البلجيكي يمتد حتى 2022 علما بأنه شارك في جميع المباريات الأربعة مكتملة. وبهذا ، يكتفي كومباني خلال الفترة المقبلة بدوره كلاعب.