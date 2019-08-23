أوباميانغ يتحدى ليفربول بثلاثي أرسنال.. ويشبه نفسه بصلاح

قال بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، الجمعة، إن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول في مباراتهما يوم السبت ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر ثلاثي هجومي يضم إلى جواره الكسندر لاكازيت ونيكولا بيبي.

وسجل ثلاثي ليفربول المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 69 هدفا وصنع 19 آخرين في كافة المسابقات الموسم الماضي ليصفه أوباميانغ بأنه أحد أفضل ثلاثي هجومي في العالم.

وقال أوباميانغ لشبكة سكاي سبورتس يوم الجمعة :كما رأينا الموسم الماضي ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟ أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم. أرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي هجوم الفريقين. بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو. لذلك يمكن أن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير.

وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 مليون جنيه استرليني (88.03 مليون دولار) في صفقة قياسية للنادي، 22 هدفا وصنع 11 آخرين الموسم الماضي ويتطلع أوباميانغ إلى ما سيضيفه المهاجم القادم من ساحل العاج لهجوم الفريق اللندني عندما يشارك الثلاثي الهجومي معا.

وأضاف أوباميانغ :بداية إنه يتحدث الفرنسية لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل أسابيع قليلة لكن من الجيد انضمامه لنا. لقد بدأ بشكل جيد، الموسم الماضي كان مذهلا بالنسبة له. سيمدنا بالسرعة وإنهاء الهجمات بشكل رائع".

ويحتاج الدفع بثلاثي أرسنال الهجومي في التشكيلة إلى تغيير طريقة اللعب لكن أوباميانغ ليس لديه مشكلة في اللعب على الأطراف بدلا من مركز المهاجم الصريح.

وقال المهاجم الغابوني :شاركت في الكثير من المباريات في الجانب الأيمن أو الأيسر خلال مسيرتي لذلك فأنا معتاد على ذلك. دوري في هذا المركز يختلف قليلا عن مركزي الأصلي، عندما تكون مهاجما صريحا يتعين عليك اقتناص الكرة وتسجيل الأهداف. عندما تلعب على الأطراف تحتاج للركض والدفاع أكثر مما تكون مهاجما متمركزا أمام مرمى المنافس. لكن ذلك ليس مشكلة.