بايرن ميونخ يتوصل إلى حل للتخلص من سانشيز

ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن رغبة لاعب خط الوسط ريناتو سانشيز في الرحيل عن فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، باتت على وشك التحقق حيث اقترب اللاعب من الانتقال إلى ليل وصيف بطل الدوري الفرنسي.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 22 عاما سينتقل مقابل 20 مليون يورو (1ر22 مليون دولار)، وهو ما جرى الاتفاق عليه مبدئيا.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتفاق على التفاصيل النهائية سيتم يوم السبت على أقصى تقدير، وكان سانشيز قد انضم إلى بايرن قادما من بنفيكا البرتغالي في عام 2016 كأحد المواهب الشابة البارزة، لكنه أخفق في فرض مشاركته بانتظام ضمن الفريق البافاري الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان سانشيز قد قضى موسم 2017 - 2018 معارا إلى سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.