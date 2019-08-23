بلد "المليار نسمة" يجنس 9 لاعبين للتأهل إلى مونديال 2022

قد يصبح المنتخب الصيني لكرة القدم قريبًا مؤلفًا بأكمله من لاعبين ولدوا خارج البلاد بعدما أعلنت السلطات المحلية أنه سيتم تجنيس تسعة لاعبين في مسعى الصين لبلوغ نهائيات كأس العالم المقررة عام 2022 للمرة الثانية في تاريخها.

وبات المهاجم البرازيلي الأصل ايلكيسون أول لاعب من أصول غير صينية يتم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يشارك ابن الـ30 عامًا للمرة الأولى مع "التنين الأحمر" الشهر المقبل في إطار تصفيات كأس العالم 2022 ضد جزر المالديف حيث ستشهد المواجهة أيضًا المشاركة الثالثة للاعب الارتكاز نيكو ييناريس المولود في لندن من أب قبرصي وأم صينية والذي يلعب في صفوف بيجينغ غوان.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الصيني لكرة القدم تشين تشويان حسب ما أشارت الصحافة المحلية: نريد الذهاب إلى مونديال 2022. وسيساعدنا اللاعبون المجنسون في مسعانا لتحقيق أهداف قصيرة المدى مع المنتخب.

وتابع: حتى الساعة، سجلت الأندية تسعة لاعبين مجنسين من أو دون أصول صينية في الاتحاد الصيني لكرة القدم، فيما لا يزال البعض الآخر يخضع لعملية التجنيس.

وقال تشين إن المزيد من اللاعبين المجنسين سيمثلون الصين في تصفيات مونديال 2022 إلا أن الأمر لن يكون أبدًا خطة طويلة الأمد من قبل الاتحاد الصيني وسيكون العدد محدودًا.. وفقًا لما ذكرته وكالة تشينوا.

ويتم تداول أسماء العديد من المهاجمين البرازيليين الذين يلعبون في الدوري الصيني ليكونوا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتم تجنيسهم إضافة إلى تياس براونينغ المولود في مدينة ليفربول الإنجليزية من جد صيني والذي يلعب حاليًا في صفوف غوانغجو ايفرغراندي الصيني بعد انتقاله من إيفرتون الإنجليزي في فبراير الماضي.

ولم تُجمع الجماهير على فكرة منح جوازات سفر للاعبين ولدوا خارج البلاد لا سيما هؤلاء الذين لا يملكون جذورًا صينية حيث انقسمت الآراء حيال المسألة، فرأى البعض أن على الاتحاد الصيني مساعدة فريق المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي بكل الوسائل الممكنة لبلوغ نهائيات كأس العالم في 2022، فيما اعتبر البعض الآخر أن من البديهي ايجاد 11 لاعبًا يجيدون لعب كرة القدم بشكل جيد في دولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص.

وشاركت الصين في نهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط حتى الآن وتحديدا في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 وخرجت خالية الوفاض من دون أي نقطة أو حتى تسجيل أي هدف.

ويرغب الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تصبح الصين قوة كبيرة في كرة القدم مع حلول العام 2050 في الوقت الذي يحتل فيه "التنين الاحمر" المركز 71 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعرب تشين عن رغبته باستضافة الصين لنهائيات كأس العالم يومًا ما، قائلا : استضافة كأس العالم حلم لكل الصينيين، بمن فيهم أنا. سيدرس الاتحاد الصيني لكرة القدم التوقيت المناسب لتقديم ملف الاستضافة.