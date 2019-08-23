زيدان يرفض رحيل نافاس.. ويكشف موقفه من صفقة نيمار

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زين الدين زيدان، أنه لا يتوقع رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، كما يشاع في وسائل الإعلام المختلفة هذه الأيام، معربا عن ثقته بأن نافاس سيقدم الكثير للنادي الملكي هذا الموسم.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة: لا، إنه لاعب في ريال مدريد وله أهميته، لا أتوقع حدوث هذا الاحتمال، لم يقل لي إنه يريد الرحيل، ما يحدث في الخارج لا يمكننا التحكم به، إنه يرغب في البقاء واللعب هنا، وهو يعمل على ذلك، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لأي مدرب.

وشدد زيدان على أن نافاس كان وسيظل دائما لاعبا محترفا، وأضاف قائلا: سنخوض الكثير من المباريات وسوف أستعين به.

وأوضح زيدان أنه لا يحتاج إلى دعم مركز حراسة المرمى في ريال مدريد، واستطرد قائلا: كيلور موجود هنا وأنا أفكر في الاحتفاظ به، لقد كان دائما ما يحقق نجاحات، كما أنه يتطلع باستمرار لإحراز الألقاب.

وأكمل: أرغب في الاستمرار معه في هذه المغامرة لأنني أعرف أنه سيساعد الفريق كثيرا هذا الموسم وسيكون منافسا كبيرا.

وتطرق زيدان، كما جرت العادة في جميع مؤتمراته الصحفية، إلى التحدث عن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية انتقال هذا اللاعب الكبير لصفوف ريال مدريد.

واستطرد زيدان قائلا: حتى الثاني من سبتمبر يمكن لأي شيء أن يحدث، وأنا أرغب في أن يأتي على الفور، كفوا عن توجيه مثل هذه الأسئلة.