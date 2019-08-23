سولشاير: بوغبا سيواصل تنفيذ ركلات الجزاء

قال أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن اللاعبين بحاجة لمزيد من الحماية من شركات مواقع التواصل الاجتماعي ووصف الإساءة العنصرية والتهديدات بالقتل ضدهم بأنها "حوادث خطيرة".

وتعرض بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد لإهانة عنصرية عبر الإنترنت عقب إهداره ركلة جزاء خلال التعادل 1-1 على أرض ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الممتاز يوم الاثنين الماضي ما دفع النادي لإصدار بيان قوي يدين الأمر.



وحث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه التصرفات بعد تعرض المهاجم الشاب تامي إبراهام (21 عاما) لإساءة عنصرية عقب خسارة الفريق اللندني لقب كأس السوبر الأوروبية أمام ليفربول.



وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة كريستال بالاس يوم السبت: نريد حماية الأفراد. عندما يكون هناك تهديدات بالقتل وعنصرية فهي مزاعم جادة وحوادث خطيرة، في بعض الأحيان تشعر بالضيق لكن ما يمكن أن نفعله حيال ذلك في مانشستر يونايتد؟ لا يمكن أن نمنع لاعبينا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. نحتاج لنشر الكلمة الإيجابية والطيبة بدلا من ذلك.



وساند المدرب النرويجي لاعبه الفرنسي لتجاوز الإساءة والعودة بقوة، وأضاف :بول على ما يرام. إن شخصيته قوية وهذا يجعله أقوى. لا يمكنني تصديق أننا نراوح مكاننا ولا نزال نتحدث عن هذه الأمور في عام 2019، في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن للأشخاص التخفي خلف هويات غير صحيحة ومزيفة. يوجد الكثير من أولي سولشاير على هذه المواقع لكني أدرك أنهم ليسوا أنا. يجب على السلطات أن تجد حلا تجاه كل من ينشر هذه الكراهية. نشعر بالأسف تجاه هؤلاء حقا.



وسيواصل بوغبا تنفيذ ركلات الجزاء إلى جوار زميله المهاجم ماركوس راشفورد رغم إهدار الركلة الأخيرة، وأضاف سولشاير: أثق في أننا سنرى بوغبا يسجل من ركلات جزاء مرة أخرى مع يونايتد. سنرى متى سيفعل ذلك المرة القادمة. لا زلنا نتدرب على تنفيذ ركلات الجزاء، لا يوجد مشاكل بين اللاعبين. نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز بالمباراة لكن الحديث دائما يكون صعبا عندما لا تحقق نتيجة إيجابية.