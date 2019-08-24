بايرن ميونخ يجتاز شالكه بثلاثية ليفاندوفسكي

استعاد فريق بايرن ميونخ توازنه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وحقق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بفوزه على مضيفه شالكه 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا، استطاع بايرن ميونخ أن يستعد توازنه سريعا، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام هيرتا برلين 2/2، وحقق فوزا مهما على شالكه 3 - صفر. ويدين بايرن ميونخ بالفضل في هذا الفوز لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 20، من ركلة جزاء، و50 و75. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد شالكه عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.

وتقاسم فريقا باير ليفركوزن وفرايبورغ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مع فريق بوروسيا دورتموند، وذلك بعد فوزهما في مباراتيهما بالجولة الثانية من الدوري يوم السبت.

وحقق باير ليفركوزن الفوز على فورتونا دوسلدورف 3 - 1 فيما فاز فرايبورغ على بادربورن 3 - 1، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على ماينز 3 - 1 وهوفنهايم على فيردر بريمن 3 - 2 وتعادل أوغسبورغ مع يونيون برلين 1-1.

وعلى ملعب إسبريت أرينا، فاز باير ليفركوزن على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3 - 1. وسجل أهداف ليفركوزن لويس باكير، لاعب دوسلدورف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة وتشارلز أرانغويز الهدف الثاني في الدقيقة 33 وكريم بلعربي في الدقيقة 39، فيما سجل هدف فورتونا دوسلدورف ألفريدو موراليس في الدقيقة 82.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، المتصدر، وفرايبورغ صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد فورتونا عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب بينتيلير أرينا قلب فريق فرايبورغ تأخره بهدف أمام بادربورن إلى فوز 3 - 1.

وتقدم بادربورن بهدف مبكر سجله ستريلي مامبا في الدقيقة الثالثة، وتعادل لوكا فالدشميدت لفرايبورغ في الدقيقة 21 من ركلة غزاء وأضاف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يختتم تشانغ هون كون أهداف فرايبورغ في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند وأمام باير ليفركوزن، فيما يظل فريق بادربورن بلا نقاط. وعلى ملعب راين نيكار أرينا، فاز هوفنهايم بشق الأنفس على فيردر بريمن 3 - 2.

وسجل أهداف هوفنهايم ارمين بيسكاسيتش وايلاص ايبو وبافيل كاديرابيك في الدقائق 54 و59 و87، فيما سجل هدفي فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ ويويا اوساكو في الدقيقتين 42 و81. وأكمل بريمن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد يوهانيس إيغيستين لحصوله على إنذارين. وحصد هوفنهايم أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليقفز للمركز التاسع، فيما يظل فيردر بريمن بلا نقاط.

وعلى ملعب أوبيل أرينا، حول بوروسيا مونشنغلادباخ تأخره بهدف أمام ماينز إلى فوز 3 - 1. وتقدم ماينز بهدف سجله روبين كايسون في الدقيقة 18، وتعادل ستيفان لاينير لمونشنغلادباخ في الدقيقة 31 قبل أن يسجل الحسن بيليا وبريل إيمبولو هدفين في الدقيقتين 77 و79. ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، وظل فريق ماينز بلا نقاط.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت أوغسبورغ بضيفه يونيون برلين. وتقدم روبين فارغاس لأوغسبورغ في الدقيقة 59 وتعادل سيباستيان أندرسون ليونيون برلين في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد كيفين شلوتيربيك لاعب يونيون برلين في الدقيقة 83. وحصد أوغسبورغ أول نقطة له في الدوري وهو نفس الحال بالنسبة ليونيون برلين.