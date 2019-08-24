بشيكتاش التركي ينفصل عن البرتغالي كواريزما

أعلن نادي بشيكتاش التركي لكرة القدم اليوم تخليه عن لاعبه البرتغالي المخضرم ريكاردو كواريزما قبل عام من انتهاء عقده.

ونشر النادي التركي بيانا جاء فيه: بعد اجتماع يوم السبت مع ريكاردو كواريزما، تم إعلامه أنه لن يكون في صفوفنا للموسم المقبل. وأشارت مصادر إعلامية في فبراير الماضي أن كواريزما أبدى رغبته بالرحيل عن نادي مدينة إسطنبول بسبب تأخر في دفع مستحقاته المالية.

وأضاف النادي أن لاعب الجناح الدولي البالغ 35 عاما حصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع فريق جديد للموسم القادم حتى موعد اقفال سوق الانتقالات.

ودافع كواريزما مرة أولى عن ألوان بشيكتاش عام 2010، قبل ان يغادر على سبيل الإعارة إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي (2013)، لينتقل بعدما إلى بورتو لمدة عامين (2014-2015)، ويعود مجددا الى النادي التركي عام 2015 وقاده لاحراز لقب الدوري المحلي عامي 2016 و2017.