دورتموند ينتفض أمام كولن ويقلب النتيجة بثلاثية

قلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كولن إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم كولون بهدف سجله دومينيك دريكسلر في الدقيقة 29، وتعادل دورتموند عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 70 ثم أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 86 قبل أن يختتم باكو ألكاسير أهداف دورتموند في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه نتائج بقية هذه الجولة، وظل فريق كولون بلا نقاط في المركز الخامس عشر.