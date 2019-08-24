شبّان تشيلسي يمنحون لامبارد أول انتصاراته كمدرب

استعاد تشيلسي توازنه بعد تلقي هزيمة وتعادل في أول مباراتين له بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصارا مثيرا على نوريتش سيتي حيث تغلب عليه 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وافتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الرابعة، ثم أدرك تود كانتويل التعادل لنوريتش سيتي في الدقيقة السادسة، وتقدم تشيلسي مجددا بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 17، ثم تعادل تيمو بوكي لنوريتش سيتي في الدقيقة 31 وفي الشوط الثاني حسم تامي أبراهام المباراة لصالح تشيلسي بهدف الفوز بعدما سجله في الدقيقة 69.

وحقق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الجديد ولاعبه السابق أول انتصاراته مع الفريق اللندني بعد 3 مباريات لم يحالفه الحظ فيها.

ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند ثلاث نقاط بعد أن تلقى اليوم الهزيمة الثانية له مقابل انتصار واحد.