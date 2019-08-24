صلاح يتلاعب بدفاع أرسنال ويقود ليفربول إلى فوز عريض

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز مهم على أرسنال 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جويل ماتيب في الدقيقة 41، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 59 بمجهود فردي رائع بينماسجل أرسنال هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85 عن طريق لوكاس توريرا.

ورفع صلاح رصيد أهدافه هذا الموسم إلى ثلاثة أهداف ليحتل المركز الثالث مناصفة مع آشلي بارنس لاعب بيرنلي، وبفارق هدفين خلف تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي الذي يحتل صدارة الهدافين برصيد خمسة أهداف.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد أرسنال عند ست نقاط في المركز الثاني، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة.