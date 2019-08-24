مستقبل إريكسن يثير القلق داخل توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، إنه يخشى أن يتأثر لاعب الوسط كريستيان إريكسن والنادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحالة الغموض حول مستقبل لاعب الدنمارك.

وكان إريكسن عنصرا بارزا بتشكيلة بوكيتينو التي وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي واحتلت المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وقال إريكسن (27 عاما) الذي ينتهي عقده بعد الموسم الحالي إنه يبحث عن تحد جديد وذكرت وسائل اعلام إسبانية أنه ربما ينتقل إلى ريال مدريد قبل انتهاء فترة الانتقالات الأوروبية في الثاني من سبتمبر، وأبلغ بوكيتينو الصحفيين: هذا ليس أفضل وضع له أو للجميع.

وأضاف: لا اعتقد أن النادي أو اللاعب توقعا هذا الوضع ونحاول تقليل حجم المشكلة وأن نتعامل مع الموقف. إنه لاعب مهم ويحتاج لتقديم المساعدة للفريق من خلال مستواه.

ويود بوكيتينو أن يستمر إريكسن في التشكيلة لكن النادي قد ينظر في العروض المقدمة للاعب للحيلولة دون رحيله مجانا في نهاية الموسم.

وتابع المدرب الأرجنتيني: أنا مستعد لمساعدة النادي دائما والمساعدة في قرار دانييل ليفي رئيس النادي وأعرف أن هذه القرارات ليست سهلة لكن نحاول تحقيق أفضل استفادة للنادي.

ويستعد إريكسن للمشاركة مع توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الأحد في ظل إصابة تانجاي ندومبلي القادم بصفقة قياسية للنادي وعدم جاهزية الوافد الجديد جيوفاني لو سيلسو.