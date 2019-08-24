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يوفنتوس يتجاوز بارما بصعوبة في افتتاح الدوري الإيطالي

المصدر: روما - د ب أ
كيليني سجل هدفاً في الدقيقة 21
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استهل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بارما 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية ويتطلع الفريق لحصد اللقب للمرة التاسعة لتعزيز رقمه القياسي.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمدافعه المخضرم جورجيو كيليني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 21 إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى ابعدها دفاع بارما لتصل الكرة إلى أليكس ساندرو ليسدد بشكل مباشر قبل أن يضع كيلليني قدمه ويغير اتجاه الكرة إلى داخل الشباك.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا ليوفنتوس في الدقيقة 37 لكن تم الغاؤه بداعي التسلل. وحصد يوفنتوس أول ثلاث نقاط له ليتصدر جدول الترتيب انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى.

كلمات دالّة

#بارما, #يوفنتوس, #الدوري الإيطالي

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