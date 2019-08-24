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أستون فيلا يحقق فوزه الأول بثنائية أمام إيفرتون

المصدر: برمنغهام - د ب أ
ويسلي مسجلاً الهدف الأول
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فاز أستون فيلا على ضيفه إيفرتون 2 - صفر، يوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ويسلي موراييس وأنور الغازي هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 21 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليهدي فريقه الانتصار الأول في بطولة الدوري منذ السادس من فبراير 2016، حينما فاز 2 - صفر على أستون فيلا.

وحقق أستون فيلا أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري هذا الموسم، وهو الصاعد من دوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند أربع نقاط في المركز التاسع.

كلمات دالّة

#أستون فيلا, #إيفرتون, #الدوري الإنجليزي

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