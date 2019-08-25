إيران ترضخ لـ"فيفا".. وتسمح بدخول المشجعات إلى الملاعب

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مسؤول في وزارة الرياضةاليوم الأحد إنه سيتم السماح للمشجعات الإيرانيات بمشاهدة مباراة المنتخب الوطني للرجال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أكتوبر المقبل، وسط ضغوط متزايدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"



ورغم السماح للسيدات الأجنبيات في إيران بحضور المباريات إلا أن الإيرانيات غير مسموح لهن بدخول الملاعب لمشاهدة مباريات الرجال منذ عام 1979.



وخاطب الفيفا الاتحاد الإيراني للعبة في يونيو الماضي وطالبه بتحديد جدول زمني للسماح للسيدات بشراء التذاكر وحضور مباريات، ضمن تصفيات كأس العالم وإلا مواجهة عواقب ذلك.



ونقلت "إرنا" عن جامشيد تاغيزاده، نائب وزير الرياضة: يمكن للسيدات الذهاب إلى استاد آزادي في طهران لمشاهدة مباراة بين المنتخب الوطني وكمبوديا في أكتوبر ضمن تصفيات كأس العالم 2022.



وقال الاتحاد الآسيوي للعبة الذي يضم 47 اتحاداً وطنياً بينها إيران إنه كان يعمل على مساعدة الفيفا لإيجاد "حل ودي" يسمح للسيدات بحضور مباريات في البلاد.



وأضاف تاغيزاده: لا يوجد ما يمنع السيدات من حضور مباريات كرة القدم في المدرجات قانونا. يتم حاليا تفعيل البنية الأساسية للعملية.