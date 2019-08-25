بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد هدافه ليفاندوفسكي

المصدر: ميونخ - د ب أ

اقترب المهاجم البولندي الدولي، روبرت ليفاندوفسكي، بشكل كبير من تجديد عقده مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتألق ليفاندوفسكي بشكل لافت مع النادي البافاري وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" يوم السبت في شباك شالكه.

ومن المتوقع أن يجدد المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً عقده مع بايرن حتى 2023. وينتهي العقد الحالي لليفاندوفسكي مع بايرن في 2021، وبدأت المفاوضات بشأن العقد الجديد منذ المعسكر الإعدادي للنادي الألماني في أميركا.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس"، "أعتقد أننا على الطريق الصحيح، الكثير من الأمور قد تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة".