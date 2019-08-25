ساني يبدأ مرحلة الشفاء بعد العملية الجراحية

يقضي الألماني الدولي ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، فترة نقاهة في أعقاب العملية الجراحية التي خضع لها بسبب تمزق الرباط الصليبي.

ونشر لاعب خط الوسط صورة له على تطبيق إنستغرام وكتب تحتها: "كانت بضعة أيام صعبة، لكن العملية سارت وفقاً للخطة، ولدي شعور إيجابي ومتأهب للشفاء".

وتظهر الصورة ساني وهو يجلس مبتسما أمام إحدى مقاهي منطقة زيفلد النمساوية، وقد رفع قدمه اليمنى التي أجرى فيها العملية فوق كرسي، وعكازاه إلى جانبه.

ومن المرجح أن يعود ساني إلى الملاعب ربيع 2020 بعد الإصابة الخطيرة التي وقعت له في مباراة كأس السوبر الإنجليزي أمام ليفربول مطلع أغسطس الجاري، وقد أجرى العملية في مدينة اينسبروك النمساوية.

وكتب اللاعب الألماني إيلكاي غوندوغان، زميل ساني في مانشستر، تحت الصورة: "أحيانا تكون الحياة صعبة، وكذلك أنت أيضا، لقد عانيت انتكاسة، لكن لك كل الدعم مني إلى أن تنهض مرة أخرى، أمنياتي بالشفاء يا صديقي". وكتب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام عبارة أعرب فيها أيضا عن أمنياته بتعافي ساني.