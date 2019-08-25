سيتي يعود إلى الانتصارات بثلاثية بورنموث

استعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله الأخير مع توتنهام، وحقق فوزا مستحقا على مضيفه بورنموث 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانتهى الشوط بفوز مانشستر سيتي 2 - 1، إذ تقدم سيتي بهدف سجله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 15، ثم أضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يسجل هاري ويلسون هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، أضاف سيرخيو أغويرو الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف، متأخرا بفارق هدف عن المتصدرين رحيم سترلينغ وتيمو بوكي، ومتقدما على محمد صلاح بفارق هدف.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد بورنموث عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.