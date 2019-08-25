ميسي يغيب.. وفالفيردي يطالب غريزمان ببذل المزيد

سيواصل برشلونة اللعب بدون هدافه التاريخي ليونيل ميسي بعد استبعاد اللاعب الأرجنتيني من تشكيلة فريقه في أول مباراة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم هذا الموسم الأحد أمام ريال بيتيس بسبب إصابة في ربلة الساق.



وغاب ميسي عن هزيمة برشلونة 1-صفر أمام المضيف أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للموسم ولم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل مواجهة بيتيس الذي كان الفريق الوحيد الذي فاز في نو كامب الموسم الماضي.



وواصل القائد غيابه ليضيف إلى النقص الذي يعاني منه برشلونة على الصعيد الهجومي مع ابتعاد لويس سواريز وعثمان ديمبلي بسبب إصابات في العضلات.



وقال ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة خلال مؤتمر صحفي: لا يمكننا تحمل أن نتراجع معه ولو خطوة واحدة. لو لم يكن جاهزا بنسبة 100 في المئة، فإننا لن نقدم على أي مخاطرة بالنسبة له.



وستؤدي خسارة جهود ميسي لإلقاء المزيد من المسؤولية على أنطوان غريزمان المنضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو والذي خاض أول مباراة رسمية له أمام بلباو دون أن يترك بصمته.



وقال فالفيردي إن مستوى غريزمان المنضم حديثا يتحسن لكنه طالبه بمزيد من التعود والانغماس في طريقة لعب الفريق. وأضاف المدرب: كل يوم يشهد المزيد من اندماجه مع الفريق لكننا نريد منه أن يشارك أكثر في طريقة لعب الفريق. لم يقدم كل ما لديه كما كنا نرغب أمام بيلباو لكنه لو فعل ذلك فسوف يكون عنصرا حاسما.



وزاد: نحتاج لأن نكون أكثر فاعلية عندما نمتلك الكرة لكن عليه أن يظهر المزيد من المبادرات وأن يحاول صناعة المزيد من الفرص.