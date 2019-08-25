هدف أرسنال يعيد السؤال.. "كم تبلغ سرعة محمد صلاح؟"

أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الإعجاب مجدداً في العالم بعد هدفه الثاني في مرمى أرسنال يوم السبت، والذي سجله بطريقة فنية رائعة، وأعاد النقاش مجدداً حول اللاعبين الأسرع في الدوري.

واستلم "مو صلاح" الكرة في منتصف الملعب وتجاوز البرازيلي دافيد لويز بطريقة فنية اشتملت على المهارة والسرعة قبل أن يزيد تسارعه ويركن الكرة بشكل رائع في مرمى أرسنال، في واحد من الأهداف التي ستبقى في الذاكرة طويلاً.



وسجل محمد صلاح 3 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي من ذات العدد من الجولات، كما ساهم بصناعة هدف، وذلك بحثاً عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 1990، والذي كان ليفربول قريباً منه للغاية الموسم الماضي قبل أن يخسره بفارق نقطة لمصلحة مانشستر سيتي.

وبحسب الإحصائيات فإن سرعة صلاح بلغت 34.93 كلم في الساعة، كواحد من أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، ويتخلف بقرابة نصف كلم فقط عن الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي والذي تعرض إلى إصابة خطيرة في الركبة مطلع الموسم الجاري.



ويتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني والذي يعتبر واحداً من أسرع اللاعبين في العالم، ووصف داني روز مدافع توتنهام سرعة نجم منتخب "أسود التيرانغا" بـ"المخيفة" والتي بلغت 34.84.



ولم يكن طريق الفرعون الصغير كما يطلق عليه في إنجلترا مفروشاً بالورود، بعدما حضر إلى تشيلسي موسم 2014-2015 لكن المدرب البرتغالي مورينيو الذي يرى بأن صلاح "شخصية متواضعة ومتعاونة" لم يجده لاعباً يضيف الكثير داخل الملعب، قبل أن يعود إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول ويحقق لقب هداف الدوري مرتين.