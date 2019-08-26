بايرن ميونخ مهتم بضم الموهوب هافيرتس

أكد رودي فولر المدير الرياضي التنفيذي لنادي باير ليفركوزن اهتمام نادي بايرن ميونخ، بضم اللاعب الألماني الدولي كاي هافيرتس.



وفي تصريحات لمحطة "سكاي سبورت" قال نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق، يوم الاثنين : ليس سرا أنه كانت هناك محادثات تليفونية واهتمام كبير، وقد أجريت محادثات هاتفية ودية ومحددة مع كارلهاينز رومينيغه رئيس بايرن.



وتأتي تصريحات فولر في معرض حديثه عن اهتمام بايرن بضم هافيرتس(20 عاماً) الموهبة الصاعدة في خط وسط ليفركوزن وأضاف فولر أن رومينيغه تفهم أيضا أن ناديه لن يفعل ذلك.



واستطرد فولر قائلا إن بايرن ليس النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم هافيرتس في الصيف المنصرم، وزاد: لكننا لن نكون ضعافا لأننا مقتنعون أنه من الجيد ليس لنا وحسب ولكن لكاي أيضا أن يستمر لمدة عام آخر في باير ليفركوزن، ويرتبط هافيرتس مع باير بعقد ينتهي في 2022.



وكان هافيرتس قد أدلى بتصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال فيها إنه لا يرى مستقبله في ليفركوزن على المدى البعيد وأضاف: أنا صادق: في وقت ما ستأتي الخطوة التالية بالنسبة لي.