تميم يتدخل في قضية نيمار.. والصحافة تصفه بـ"السجين"

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تدخل شخصياً لمنع انتقال اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والذي يرغب بترك النادي المملوك لقطر بعد عامين فقط من انتقاله إليه.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة الإسباني النادي الذي كان يلعب لمصلحته حتى صيف 2017 قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل قيمة كسر عقده والبالغة 222 مليون يورو، وهو ما جعله أغلى لاعب في العالم.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية المعروفة فإن أمير قطر أصدر أمراً لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي، برفض أي عرض يصل إلى مكاتب النادي بخصوص نيمار وإقفال أمر انتقاله خارج أسوار النادي تماماً.

ورأت لوموند التي نقلت عنها صحف إسبانية مثل"موندو ديبورتيفو" أن أمير قطر يعتبر قبول انتقال لنيمار يعني تنازلاً من قبل نادي باريس سان جيرمان وسيضعه في مرحلة أقل من الفرق الكبيرة، ولن يكون وجهة جاذبة لنجوم كرة القدم في العالم، وكذلك سيثبت أن النادي أضعف من النجوم، إذا ما تم الرضوخ لرغبة نيمار بالخروج من العاصمة الفرنسية.

ولم يلعب نيمار مع باريس سان جيرمان منذ مايو الماضي وتحديداً في نهائي كأس فرنسا الذي خسره النادي العاصمي أمام رين، وبالإضافة إلى ذلك تخلف عن موعد الحضور إلى التدريبات لمدة أسبوع، ما دفع النادي إلى إصدار بيان يندد بما عمله اللاعب ويهدده بالعقوبات.

وبعد عودة نيمار إلى فرنسا، كان خارج القائمة في جميع المباريات التي خاضها الفريق، وشن عليه "ألتراس" باريس سان جيرمان هجوماً قاسياً في ملعب "بارك دو برانس" في الجولة الأولى عندما تم التهجم عليه وعلى عائلته بالهتافات واللوحات.

وسبق أن وصف دوناتو ديل كامبلي وكيل أعمال اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي الأخير بـ"السجين" لدى أمير قطر بعد رفض انتقاله إلى برشلونة في صيف 2017.