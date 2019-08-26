ريال مدريد يتعرض لضربة جديدة ويفقد خاميس

أعلن نادي ريال مدريد يوم الاثنين أن لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة ضد بلد الوليد يوم السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، من دون تحديد فترة غيابه.

وأصيب الدولي الكولومبي العائد هذا الموسم إلى صفوف النادي الملكي بعد إعارة لموسمين مع بايرن ميونيخ الألماني، خلال المباراة التي أقيمت السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، وانتهت بتعادل ريال مع ضيفه 1-1.

واستبدل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خاميس أوائل الشوط الثاني، مؤكدا بعد المباراة أن هذا التبديل يعود إلى انزعاج بدني شعر به اللاعب.

وفي بيان رسمي، أفاد ريال أنه: بعد الفحوص التي أجريت للاعب خاميس رودريغيز من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص وجود إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، وأشار النادي إلى أنه سيواصل تقييم تعافيه، من دون أن يحدد فترة الغياب المتوقع للاعب البالغ من العمر 28 عاما.

لكن تقارير صحافية إسبانية، ومنها لصحيفة "آس"، أشارت الى أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة لفريقه في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني ضد فياريال نهاية الأسبوع الحالي "الأحد الأول من سبتمبر"، ومباراتي منتخب بلاده ضد البرازيل وفنزويلا في 7 و11 منه.