غريزمان يسطع في فوز برشلونة العريض على بيتيس

أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين وصنع هدفا آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحويل تأخره صفر -1 أمام ضيفه ريال بيتيس، إلى فوز ثمين ومستحق 5 - 2 في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، محققا فوزه الأول في البطولة هذا الموسم.



وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة هذا الموسم، بعدما تعرض لخسارة مباغتة بهدف أمام مضيفه أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للمسابقة، فيما ظل بيتيس بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي.



وفي ظل غياب الثلاثي الهجومي المصاب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، تقمص غريزمان دور البطولة بعدما قاد برشلونة لقلب الطاولة على الفريق الأندلسي، ليبعث البهجة في نفوس جماهير الفريق التي احتشدت في ملعب "كامب نو" في ظهوره الأول بمعقل الفريق الكتالوني، الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أتلتيكو مدريد.



ورغم السيطرة المطلقة لبرشلونة، حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين، في الشوط الأول، تقدم بيتيس بهدف مفاجئ حمل توقيع نجمه الفرنسي نبيل فقير في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل غريزمان لبرشلونة في الدقيقة 41.



وواصل برشلونة انتفاضته في الشوط الثاني تحت قيادة جريزمان، الذي كان عند حسن الظن به بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، فيما تكفل كارليس بيريز وجوردي ألبا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و60.



وأضاف البديل التشيلي أرتورو فيدال الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 77 من صناعة غريزمان، قبل أن يحرز لورينزو مورن هدفا آخر لبيتيس في الدقيقة 79.



بتلك النتيجة، ثأر برشلونة من خسارته 3 - 4 أمام بيتيس خلال الموسم الماضي في آخر مباراة جمعت بين الفريقين على نفس الملعب.