غريزمان يعترف: ميسي ملهمي وقمت بتقليده

كشف الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني الجديد بأنه قام بتقليد أسطورتي كرة القدم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكرة السلة ليبرون جيمس بعد تسجيله هدفين لفريقه ليقوده إلى فوز لافت على ريال بيتيس 5-2 في الجولة الثانية من بطولة إسبانيا.

وقام غريزمان المنتقل إلى الفريق الكاتالوني هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورون بتقليد ليبرون عندما رمى قصاصات ورقية ملونة في الهواء لدى تسجيله الهدف الثاني مشيرا إلى أن مصدر إلهامه لدى تسجيله كان ميسي وقال في هذا الصدد :لقد رأيت ليو يقوم بذلك في التمارين، فحاولت تقليده

وأضاف: أما بالنسبة إلى الاحتفال، فأنا أعشق ما يقوم به ليبرون وبالتالي حاولت تقليده أيضا.

وكان غريزمان نجم مباراة فريقه بلا منازع في أول لقاء يخوضه على ملعب كامب نو، فبالاضافة إلى هدفيه الرائعين، وساهم بتمريرة حاسمة جاء منها الهدف الخامس للتشيلي أرتورو فيدال بعد دقائق من نزول الأخير احتياطيا.

وكانت المسؤولية كبيرة على غريزمان في غياب ميسي الذي لم يتعاف تماما من إصابة في ربلة الساق وكذلك إصابة مماثلة للأوروغوياني لويس سواريز لا سيما وان الفريق خسر مباراته الأولى أمام أتلتيك بلباو صفر-1 في الجولة الافتتاحية.

واعتبر غريزمان بأن المجهود الجماعي قاد الفريق إلى تحقيق الفوز الصريح على ريال بيتيس بقوله: بعد كل خسارة هناك ردة فعل. في غياب لاعبين عدة، قام الفريق بأكمله بعمل كبير.

أما مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي فأشاد بغريزمان بقوله :يجب الاعتراف بأن اليوم كان هاما بالنسبة إلى غريزمان. ففي غياب لاعبين عدة في خط المقدمة، كان الجميع ينتظر منه الكثير، لقد رد على أرضية الملعب بحزم وقام بمجهود كبير بين الخطوط ونجح في الافلات من الرقابة. نحن ندرك بأنه عندما يلعب لاعبو المقدمة في الفريق بمستواهم نملك فرصة أكبر للفوز. لا شك بان تسجيل غريزمان للأهداف على ملعب كام نو في أول مباراة له أمام جمهوره سيعطيه الثقة.