برشلونة يرسل وفداً إلى باريس من أجل حسم صفقة نيمار

المصدر: باريس - أ ف ب

أرسل نادي برشلونة بطل إسبانيا وفداً إلى باريس يوم الثلاثاء في محاولة جديدة لضم النجم البرازيلي، نيمار من باريس سان جرمان، بحسب ما أشارت عدة تقارير أوروبية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن اجتماع يوم الثلاثاء سيكون "حاسماً" بين إدارة الناديين: بعد فشل التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأول.

وأقلت طائرة خاصة مدير كرة القدم في برشلونة لاعبه السابق الفرنسي إريك أبيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي والمدير في النادي خافيير بورداس.

وأضافت الصحيفة: يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 سبتمبر.. تابعت: سيقدم برشلونة عرضا بقيمة 170 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن سان جرمان قد يطلب مئة مليون يورو زائد ديمبيلي والظهير البرتغالي نلسون سيميدو.

وكان ممثلو النادي الكتالوني التقوا مسؤولي سان جرمان منتصف الشهر الجاري من أجل التفاوض لاستعادة نيمار، بيد أن الاجتماع لم يفض إلى أي اتفاق أو تقدم ملحوظ.

وذكرت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، سيتخلى عنه سان جرمان على سبيل الإعارة مع خيار إجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، أو بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب نو.

وكان المدرب الألماني توماس توخل أحال إلى إدارة نادي باريس سان جرمان، سائليه بشأن ما إذا كان نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي فازت يوم الأحد على تولوز في الدوري المحلي: يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحا.

وشدد على أن نيمار المرتبط بعقد مع بطل فرنسا حتى 2022 "جاهز للعب"، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود الى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو العائد إلى الإدارة الرياضية للنادي بعد غياب ستة أعوام.

وترك نيمار (27 عاما) برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

في المقابل، ذكر برنامج "خوغونيس" الإسباني الاثنين أن ريال مدريد لا يزال يحاول جذب نجم سانتوس السابق، لكن ليوناردو يصر أن تشمل الصفقة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.